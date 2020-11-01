Antalya'da mobilya atölyesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesindeki eski sanayi sitesindeki bir mobilya ham maddeleri üreten atölyede çıktı. Atölyeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla, sanayi sitesi içinde istasyonu bulunan itfaiye yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında atölyenin önündeki tahta yığınları zarar gördü. İtfaiyenin yakın olması ve zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.