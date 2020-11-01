İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da mobilya atölyesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Antalya eski sanayi sitesindeki bir mobilya ham maddeleri üreten atölyede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesindeki eski sanayi sitesindeki bir mobilya ham maddeleri üreten atölyede çıktı. Atölyeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla, sanayi sitesi içinde istasyonu bulunan itfaiye yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında atölyenin önündeki tahta yığınları zarar gördü. İtfaiyenin yakın olması ve zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.