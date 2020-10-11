Antalya'da mobilya deposunda yangın

Antalya'da bir spotçu dükkanının mobilya deposunda çıkan yangın korkuttu. Yanan koltuk parçaları vatandaşlarca imece usulü dışarı taşındı.

Yangın, saat 15.50 sırasında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir spotçunun bitişiğindeki depoda çıktı. İş yeri sahibi Mehmet Esmeral, kilitli olan deposundan alevlerin yükseldiğini görünce yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Depoda yanıcı olan koltuk ve oturma grupları kısa sürede alev aldı, depodaki tüm koltuklar yandı. Olay yerine gelen itfaiye tek katlı depodaki yangını söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından vatandaşlar depodaki koltuk parçalarını imce usulü tek tek dışarı taşıdı. Yangın çevredeki esnafın cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.