İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da Monica Molina rüzgarı

Caz müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya’da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, İspanyol sanatçı Monica Molina’nın konseri ile başladı.

Caz müziğin dünyaca ünlü isimlerini Antalya'da buluşturan Antalya Akra Caz Festivali, İspanyol sanatçı Monica Molina'nın konseri ile başladı. Geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren sesiyle dikkat çeken Molina, muhteşem bir konserle Antalyalı sanatseverlerle buluştu.


Molina sesiyle olduğu kadar sahne performansı ve sıcak tavırlarıyla da beğeni topladı. Molina böylesine güzel bir anın içinde olmaktan inanılmaz mutluluk duyduğunu söyledi. Ardından tüm seyircilerle birlikte yağmur altında şarkılarını seslendirdi.



Molina: “Antalya'yı evim gibi görüyorum"


Türkiye ve Antalya'yı evi gibi gördüğünü söyleyerek konsere başlayan Molina, “Buraya her gelişimde çok mutlu oluyorum. Şimdi hep birlikte konserin keyfini çıkaralım" dedi. Gecede ayrıca Akra Jazz Band sahne aldı. Akra Jazz Band'e güçlü sesi ve etkileyici performansıyla Barbaros ve saksafonda müzik kariyerlerinde sayısız başarıya imza atmış olan Şallıel Kardeşler eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.