Antalya'da motorlu kara taşıtı sayısı 1 ayda 10 bin 704 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, Mayıs ayına göre 10 bin 704 artarak Haziran ayı sonu itibariyle 1 milyon 263 bin 835 oldu.

TÜİK Haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre, Türkiye'de Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 41,7'sini motosiklet, yüzde 39,6'sını otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 6,6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 10 bin 704 artarak Haziran ayı sonu itibariyle 1 milyon 263 bin 835 oldu. Bu araçlardan 601 bin 297'si otomobil, 17 bin 77'si minibüs, 11 bin 269'u otobüs, 211 bin 649'u kamyonet, 26 bin 877'si kamyon, 335 bin 793'ü motosiklet, 3 bin 684'ü özel amaçlı, 56 bin 189'u ise traktör olarak kayıtlara geçti.

Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 192 bin 552 olurken, Burdur'da ise bu sayı 144 bin 813 olarak belirtildi.