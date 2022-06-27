Antalya'da motorlu taşıt devir sayısı yüzde 138 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Antalya'da motorlu kara taşıtı devir sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138'lik artışla 47 bin 812 oldu.

TÜİK, Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayınladı. İstatistiklere göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 arttı.

Antalya'daki sayılar

Antalya'da ise Mayıs ayında motorlu kara taşıtı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla toplamda 1 milyon 253 bin 131 olarak kaydedildi. Bu taşıtların; 597 bin 398'ini otomobil, 16 bin 928'ini minibüs, 11 bin 246'sını otobüs, 210 bin 683'ünü kamyonet, 26 bin 728'ini kamyon, 330 bin 687'sini motosiklet, 3 bin 643'ünü özel amaçlı, 55 bin 818'ini ise traktörler oluşturdu. Toplam taşıt sayısı, Nisan ayında 1 milyon 243 bin 909 olmuştu.

Yüzde 138'lik artış

Devirlerde ise Antalya'da geçen yıl Mayıs ayında 20 bin 48 olan motorlu kara taşıtı devir sayısı, bu sene yüzde 138'lik bir artışla toplamda 47 bin 812'ye ulaştı. Bunlardan 31 bin 123'ü otomobil, 648'i minibüs, 245'i otobüs, 7 bin 196'sı kamyonet, 700'ü kamyon, 7 bin 35'i motosiklet, 70'i özel amaçlı, 705'i ise traktör oldu. Nisan ayında ise devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısı 45 bin 592 olarak belirtilmişti.