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Antalya'da motosiklet alev alev yandı

Antalya’da seyir halindeki motosiklet aniden alev aldı.

Antalya'da seyir halindeki motosiklet aniden alev aldı. Yakıt deposu patlayan motosiklet kısa süre içerisinde küle döndü.


Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde dün akşam seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Sürücüsü kenara çekerek yanan motosikletten uzaklaştı. Alev alev yanan motosikletin yakıt deposu ise patlamaya neden oldu. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Bir süre sonra kendiliğinden sönen motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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