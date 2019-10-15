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Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’da kavşakta motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da kavşakta motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. 2015 sokaktan kanal yoluna çıkan Hasan Dinç'in kullandığı 07 JUP 002 plakalı kamyonete, 2025 sokakta seyir halindeki Hasan Erdoğan'ın kullandığı 07 JV 471 plakalı motosiklet çarptı.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Erdoğan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yusuf Şamil Atilla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Diğer taraftan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sanayi sitesi içerisinden kanal yoluna çıkan kamyonetin sağında ve solundaki araçları kontrol ederken, yolu kontrol etmeden yola çıktığı ve hızla gelen motosikletin kamyonete yandan çarptığı görülüyor.

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