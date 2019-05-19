Antalya'da motosiklet korteji

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, Antalyalı motosiklet grupların yer aldığı bir kortej gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı etkinlikleri, motosiklet kulüplerinin yer aldığı kortej geçişiyle devam ediyor. Antalya'da kulüp çatısı altında toplanan motosikletli gruplar, Konyaaltı Belediyesi önünde buluştu. Resmi kutlamaların yapıldığı özel günlerde geleneksel kortej geçişi için Konyaaltı Belediyesi önünde toplanan motosiklet kulüpleri, bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı için start aldı. Startı ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen verdi.

Şehir turu öncesi kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Motosikletli gruplar bu işi layıkıyla yapıyor. Oldukça titizler ve kuralları gözetiyorlar. Bu ülkede herkes motosiklet grupları kadar işini iyi yapsa, inanıyorum ki bir çok sorunun da üstesinden kolaylıkla geliriz. Bizlerde tıpkı motosiklet grupları gibi titiz ve kuralına göre iş yapacağız. Bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. Yılı kutlu olsun.” dedi.

Motosiklet gruplarıyla sohbet eden ve onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Semih Esen, Türk bayrağını sallayarak kortej için start verdi.