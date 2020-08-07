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Antalya'da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Motosikletlinin kaza sonrası yere savrulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 4588 Sokak'ta meydana geldi.


Ali E. idaresindeki 07 LT 705 plakalı otomobil, Alihan Y.'nin kullandığı 07 LSZ 65 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Alihan Y. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar, yolun dar olduğunu, yol kenarına park eden araçların sürücülerin görüş açılarını kapattığını iddia etti.


Vatandaşlar, kaza sırasında motosiklet sürücüsünün kaskının sürücünün başında değil motosikletin aynasında takılı olduğunu, bundan dolayı da sürücünün başından yaralandığını kaydetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan, otomobilin sokağa frene basarak çıkması ve araca çarpan motosiklet sürücüsünün yere savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.

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