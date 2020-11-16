Antalya'da motosiklet sürücülerinin pes dedirten yolculukları

Antalya'da motosiklet sürücülerinin yolculukları görenleri hayrete düşürdü. Sürücülerden biri, daha hızlı gidebilmek için üzerine uzandığı motosikleti, karayolunda bir eliyle pedalını tutarak sürdü, diğer sürücü ise arkadaşıyla bindiği motosiklette bir keçiyi 3'üncü yolcu olarak taşıdı.

Tehlikeli yolculuklardan biri, trafiğin yoğun olduğu Kepez ilçesi Gazi Bulvarında geçtiğimiz günlerde yaşandı. Sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülenen motosiklet sürücüsü üzerinde uzandığı motosikleti bir eliyle pedalını tutarak sürdü. Ayakları gövdesinden yukarda duran sürücünün tehlikeli sürüşü, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'da çekildiği belirtilen bir diğer görüntüde ise kasksız motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı, aralarına keçiyi alarak trafikte seyretti. Tehlikeli sürüş, yine diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.