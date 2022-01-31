Antalya'da mübadelenin 99'uncu yılı anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve Yunanistan hükümetleri arasında imzalanan Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın 99'uncu yılında anma etkinliği düzenledi. İki halk için büyük önem taşıyan bu tarihi olay sergi, söyleşi ve konser ile anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 30 Ocak 1923'te Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak hayata geçirilen mübadele sözleşmesinin 99'uncu yıldönümü anıldı. Etkinlik kapsamında ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmasıyla hazırlanan ‘99. Yılında Mübadeleyi Anma Sergisi'nin açılışı yapıldı.

“Önemli bir dönüm noktası”

Sergi açılışının ardından söyleşiye geçildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına etkinliğe katılan Meclis Üyesi Ali Polat açılış konuşmasında nüfus mübadelesinin binlerce insanın geçmişinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “1924'ten itibaren Selanik başta olmak üzere Kesriye, Karaferya, Drama ve Manastır'dan gelen pek çok mübadil Kaleiçi, Yenikapı ve Güzeloba başta olmak üzere kentimize ve yakın çevrelere iskan edilmiş, Yunanistan'daki topraklarından kopan insanlarımız kentimizde yeni bir hayat kurma mücadelesine girmiştir” dedi. Polat, mübadeleyi anma etkinliğinin Anadolu'nun önemli mübadil kentlerinden biri olan Antalya'da yapılıyor olmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

“Zorunlu göçün zorluklarını anlattı”

Polat'ın konuşmasının ardından kitlesel göçler ve nüfus mübadelesi konusunda çok önemli çalışmalara imza atan ve Türkiye'nin bu alanda en önemli uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Nedim İpek'in söyleşisi gerçekleşti. 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim İpek, konuşmasında zorunlu göçe tabi tutulan Türk ve Yunan vatandaşlarının yaşadıklarını anlattı. İpek, mübadelenin her iki taraf için de birçok acı, hüzün ve zorluğu beraberinde getirdiğini söyledi.

“Balkan türküleri duygulandırdı”

Mübadele anma etkinliği Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası eşliğinde Solist Elif Demirçelik tarafından verilen mini konserin ardından sona erdi. İcra heyetinin seslendirdiği Balkan Türküleri dinleyenleri duygulandırdı.