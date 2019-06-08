Antalya'da muhtardan çocuklar için bisiklet kampanyası

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde muhtar Tekin Korucu, “İlk hayalim, ilk bisikletim “ sloganıyla bisiklet kampanyası başlattı. Kullanılmayan, bodrumlarda bekleyen, çürümeye terk edilen bisikletler toplanıp, onarılarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu, çocukların bisiklet hayalini gerçekleştirmek için örnek bir proje başlattı. “İlk hayalim, ilk bisikletim “ projesiyle Korucu, kullanılmayan bisikletleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracak.

Proje hakkında bilgi veren Muhtar Tekin Korucu, hurda ve eski gözüyle bakılan bisikletlerin bir çok çocuğun hayali olabileceğini belirtti.

İlçedeki herkesi kampanyasına destek vermeye davet eden Korucu, " Sizlerden ricam okullar kapanmadan odunluklara, depolara inelim kullanmadığımız, değiştirmeyi düşündüğümüz, her boy bisikleti bize getirin, yada biz gelip alalım. İhtiyaç sahibi çocuklara ulaştıralım. Çocuklarımızın bisiklet hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. Çocuklarımızın bisiklete olan ilgilerini artırarak, bisikleti önemli ve eğlenceli bir spor aktivitesi olarak görmelerini sağlamayı istiyoruz. Bu kampanyamıza ve projemize değerli Aşağıpazar halkının destek vermeleri çocuklarımızı çok mutlu edecektir” dedi.