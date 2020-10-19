Antalya'da Muhtarlar Günü etkinliği

Antalya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Etkinlikte konuşan Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, muhtarların talepleri hakkında açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Federasyonu ve Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Konuşmasında Muhtarlar Günü'nü kutlayan Nazif Alp, “Muhtarlar, kent yaşamında halka en yakın birim olarak mahalle demokrasisinin kökleşmesi, kent hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi açışından önemlidir. Dolayısıyla demokratik değerlerinin gelişerek anlam kazandığı günümüzde, kentine sahi çıkma bilinci, çözümünde ortaklık ve birliktelik anlayışıyla hareket eden mahalle muhtarlıkları, her geçen günün kentsel hizmet sunumunda daha etkin ve başarılı hala getirilmektedir” dedi.

Taleplerini anlatan Alp, “Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulması, muhtarlık seçimlerinin selameti, kavgasız ve vukuatsız olması için mutlaka seçim kanunun düzeltilmesi gerekiyor. 442 ile 4541 sayılı köy ve mahalle kanununun düzenlenerek güncellenmesini talep ediyoruz. Belediye kanununda aynı ve diğer ibaresinin yerine aynı ve nakdi yarım eklenmesi, mahalle muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesi konularının en öncelikli taleplerimiz olduğunu belirtmek isteriz” diye konuştu.