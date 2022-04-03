Antalya'da müsilaj tehlikesine karşı saha çalışması

İlk olarak Kırkgöz havzasında inceleme yapan ekipler, son olarak Arapsuyu ve çevresindeki su kaynaklarında gözlem yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi arasında Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun benzerinin Akdeniz'de yaşanmaması için bilimsel çalışmalar yapılmasını amaçlayan bir işbirliği protokolü imzalandı. Antalya Körfezi'nde deniz, kıyı geçiş suları ile iç sularda sucul canlıları yakın takibe alacak protokol ile saha çalışmaları gerçekleştiriliyor. Geçen aylarda Kırkgöz havzasında inceleme yapan ekipler, son olarak Arapsuyu ve çevresindeki kaynaklarda gözlem yaptı.

Arapsuyu derelerinde incelemeler yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu, ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Haluk Akdolun, ASAT Genel Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürü Adil Doğan, ASAT Havza Koruma Şube Müdürü Mehmet Ulusoy, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'ndan oluşan heyet saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada, Arapsuyu dereleri, Kuşkavağı mevkiinde bulunan su kaynakları incelendi.

“Saha çalışmaları aralıksız sürüyor”

Akdeniz'de müsilaj sorunu yaşanmaması için Eylül ayından bu yana Antalya genelinde bulunan su kaynaklarında saha çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, “Belirlediğimiz istasyonlardan örnekler alıyoruz. Bu örnekler, ASAT'ın ve Büyükşehir'in laboratuvarlarında analiz ediliyor. Sonuçlar çıktıktan sonra Akdeniz Üniversitesi, ASAT ve Büyükşehir Belediyesi'nde görevli personel arkadaşlarla bu sonuçları değerlendiriyoruz. Örnek verecek olursak bir yerde azot ve ya alüminyum fazlaysa bir araya gelip değerlendirme yapıp önlemler için çalışıyoruz. Bu proje 3 yıl sürecek, şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonuçlarını aldık. Bu sonuçları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.