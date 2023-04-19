Antalya'da müstakil ev alevlere teslim oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki müstakil bir evde çıktı. Çatısı ahşap müstakil evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın anında içeride kimsenin bulunmadığı evi kısa sürede alevler sardı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangın anında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.