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Antalya'da müstakil ev kül oldu

Antalya’da çıkan yangında müstakil ev cayır cayır yandı.

Antalya'da çıkan yangında müstakil ev cayır cayır yandı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Kepez İlçesi Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıktı. Tek katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Çatının kerpiç olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da yangını endişeli gözlerle izledi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev kül oldu.

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