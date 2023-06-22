Antalya'da müşterilerine sahte/kaçak alkol veren otel sahibi yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde oteline gelen müşterilere sahte/kaçak alkol verdiği tespit edilen otel sahibi hakkında işlem yapıldı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, kaçak/sahte alkol satışı yapıldığı ve müşterilere bu alkollerden sunulduğu bilgisi alınan bir otelde arama yapıldı. Aramalarda 19 litrelik damacanalara doldurulmuş 38 adet toplamda 722 litre doluma /sunuma hazır sahte alkol, 435 adet 100 cl dolu vaziyette sonradan yapıştırma bandrollü alkol, doluma hazır vaziyette 22 adet boş alkol şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi şüpheli U.K. hakkında “5607 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.