İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da Nadire Konuk Ortaokulu'ndan hentbolda çifte şampiyonluk

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında Muratpaşa Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu yıldız kız hentbol takımı Antalya şampiyonu oldu.


Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları müsabakalarında, Muratpaşa Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu yıldız kız hentbol takımı tüm rakiplerini yenerek Antalya şampiyonu oldu. Burdur'da düzenlenen grup maçlarını da kazanan takım grup birincisi oldu ve yarı finallere katılma başarısı gösterdi.


Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu Küçükler Kız Hentbol Takımı da Antalya şampiyonu oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.