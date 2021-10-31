Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 21.45 sıralarında Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi, Ahmet Ali Ağa Bulvarı Shell Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesindeki nar paketleme tesisine götürmek için Kumluca'nın ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nden nar yükleyen Dursun T. yönetimindeki 07 ARL 68 plakalı kamyonun tekeri patladı. Kontrolden çıkan kamyon tam kavşağın ortasında devrildi. Kamyondaki nar dolu kasalar yola döküldü. Yol kısa bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Dursun T., Ünal A. ve araçta bulunan 5 yaşındaki Elanur A. hafif, Gülbeyaz G. ise ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ayakta tedavi olurken, Gülbeyaz G. ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.