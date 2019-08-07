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Antalya'da nem düştü, sıcaklık 40 dereceye dayandı

Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının yüzde 19 ölçüldüğü Antalya’da, yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının yüzde 19 ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için sahilleri doldurdu.


Yaz aylarına girilmesiyle birlikte yüzde 90'lara vuran nem oranıyla bunaltıcı günler geçiren Antalya'da, bugün nem oranı öğle saatlerinde yüzde 19 olarak gerçekleşti. Kentte hava sıcaklığı 39, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçülürken, sıcak havayı fırsat bilen tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Tatilcilerin çoğu denize girip serinledi, bazıları da sadece güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilcilerin ise deniz içerisinde yakıcı güneşten korunmak için şapka taktığı gözlendi.

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