Antalya'da nesli tükenmekte olan geyik böceği bulundu

Antalya'da sebze ve meyve komisyoncusunda çalışan Ramazan Keskin, Kumluca Toptancı halinde nesli tükenmekte olan geyik böceği buldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Kumluca Toptancı Hali Durdaş Komisyon evinde çalışan Ramazan Keskin ve arkadaşları, komisyon evi önünde daha önce hiç görmedikleri bir böceğe rastladı. Araştırdıklarında bu böceğin, Hatay bölgesinde yaşadığını ve neslinin tükenmekte olduğunu öğrendiler. Böceği kendi imkânlarıyla korumaya alan Ramazan Keskin, böceği hangi kuruma teslim edeceğini bilemedi. İlk aklına gelen ise gazetecilere haber vermek oldu.

Keskin, “Sabah saat 08.00 sıralarında Kumluca Toptancı Halinde satış yaparken tesadüfen bu böceğin Hatay bölgesinde yaşayan ve nesli tükenmek olan bir böcek olduğunu öğrendim. İlgili kurumlara teslim etmek için sahiplendim. İlgili görevlilere teslim edeceğiz. Kimi arayacağımı bilemedim. Gazeteci arkadaşları aradım. İlgili kurumların gelip teslim almasını bekliyoruz” dedi.