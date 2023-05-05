Antalya'da Nisan ayında 16 kilogram esrar, 19 kilogram skunk ele geçirildi

Operasyonlarda 16 kilogram esrar, 19 kilogram skunk, 22 kilo 300 gram eroin, 9 kilo 100 gram metamfetamin ve 1 kilo 250 gram afyon ele geçirildi.

Antalya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Zehir tacirlerine göz açtırmayan emniyet ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik bir dizi başarılı operasyona imza attı.

16 kilogram esrar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Nisan ayında şüphelilere ait ikamet adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda; 16 kilogram esrar, 19 kilogram skunk, 22 kilo 300 gram eroin, 9 kilo 100 gram metamfetamin, 1 kilo 250 gram afyon sakızı, 1 kilogram kokain, 350 adet ecstasy, 17 bin 750 adet sentetik ecza maddesi, 56 adet captagon, 677 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (a4) maddesi, 125 kök kenevir bitkisi, 40 adet hassas terazi, 478 bin 505 TL, 4 bin 30 euro, 961 dolar, 50 sterlin, 20 pound para, 5 tüfek, 6 tabanca ve 255 adet fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

Olaylar ile ilgili olarak 665 uyuşturucu madde operasyonunda 758 şüpheliye adli işlem yapıldığı, yapılan uygulamalarda ise bin 853 araç ve 20 bin 451 şahsın sorgulanarak, 145 aranan şahsa adli işlem yapıldığı ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde; En İyi Narkotik Polisi Anne, Metamfetamin ile Mücadele ve Narkorehber eğitimleri çerçevesinde bin 231 kişiye eğitim verildiği, Narko Nokta Projesi çerçevesinde ise 4 bin 39 kişiye bilgilendirme yapıldığı belirtildi.