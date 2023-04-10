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Antalya'da Nisan ayında karla mücadele çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi Nisan ayında Alanya’da karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi Nisan ayında Alanya'da karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kapanan yollar Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı.


Antalya'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava Toros Dağları'nda kar yağışını da beraberinde getirdi. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Alanya'nın Gökbel, Kadıyakası, Samsa ve Taşatan bölgelerindeki grup yolları yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yollar Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.


Grup yolları ulaşıma açıldı


Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleri ile yollarda çalışma yaptı. Yoğun süren karla mücadele sonucu grup yolları yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmada yolda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

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