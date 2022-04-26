Antalya'da Nisan ayının son günlerinde inanılmaz kar manzarası

Antalya'da 2 bin 200 rakımlı Kaşpazarı yaylasında çekilen karlı fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü. 2,5 metre karın tamamen üzerini kapattığı yaylada çekilen fotoğraflar ile kar yağmadan önce çekilen fotoğrafları karşılaştıranlar büyük şaşkınlık yaşadı. Fotoğraflarda caminin sadece minaresinin ucu görülebiliyor.

Mersin'in Anamur ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası'nda vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yaylanın yazın çekilen ve karsız olan fotoğrafları ile şimdi çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı.

Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Fotoğraflarda özellikle yaylada bulunan cami dikkat çekti. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat'ın Alanya Fethine giderken Cuma namazı kıldığı iddia edilen ve 1990 yılında yaylada bulunan vatandaşlar tarafından restore edilerek yeniden yapılan caminin büyük bölümü kar altında kaldığı görüldü. Caminin kar olmadan çekilen fotoları ile karlı çekilen fotoğrafları çok dikkat çekti.