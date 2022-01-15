Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Ülke genelinde karlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken turizm kenti Antalya'da güneşli havayı görenler sahile koştu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler denize girip güneşlenmesi adeta kıskandırdı.

Tüm Türkiye'de soğuk ve karlı hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya'da çekilen görüntüler adeta kıskandırdı. Hava sıcaklığının 16 dereceyi gösterdiği kentte, güneşi gören yerli ve yabancılar sahil ve parklara çıktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve varyantta vatandaşların uğrak noktası oldu. Sahile gelen bazı vatandaşlar Akdeniz'in serin suyunda yüzerken, bazıları ise sıcak kumsalında dinlenmeyi tercih etti. Bazı çocuklar ise arkadaşları top oynamanın sevincini yaşadı.

"Bugün de 15 dakika yüzmeyi düşünüyorum"

Dünyaca ünlü sahilde yaz kış denize girdiğini belirten Dursaniye Güleç, “Denizin suyu bana göre güzel. Dün girerek 16 dakika yüzdüm. Bugün de 15 dakika yüzmeyi düşünüyorum. Bugün biraz dalgalı. Dağlarda kar var. Dün 19 derece olduğunu gördüm. Sağlıklı ve dinç kalıyorum. Antalyalı olduğum için gurur duyuyorum” sözlerine yer verdi.