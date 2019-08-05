Antalya'da Ocak-Temmuz aylarında ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı

Antalya'da yılın ilk 7 ayında gelen ziyaretçi sayısı 8 milyona yaklaştı. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı,"Polonya yüksek nüfus oranı ile Antalya Bölgesi için özel önem gerektiren ve büyük potansiyel barındıran bir pazar. İsveç'ten yüzde 30, Norveç'ten yüzde 67, Finlandiya'dan ise yüzde 10 artış yakalandı" dedi.

Yılın ilk 7 ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 8 milyona yaklaştı. Antalya Mülki İdare Amirliği'nin yayınladığı verilere göre Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında artış sağlandı. Antalya turizm verilerini değerlendiren Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, gelen ziyaretçi sayılarının öngördüğü gibi kaynak pazarların tamamında ilk 7 ayda artış sağlandığını kaydetti. Ana pazarlar Rusya ve Almanya'nın pazar payı açısından yaklaşık yüzde 50 gibi büyük orana sahip olduğunu belirten Yağcı, "Rusya'dan 2019'un ilk 7 ayında gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 3 milyon oldu, geçtiğimiz yıla göre yüzde 14 oranında bir fark söz konusu. Diğer ana pazarımız Almanya'dan ise 1 milyon 319 bin ziyaretçi geldi ve geçen yıla göre artış oranı yüzde 20, Almanya'nın pazar payı yüzde 16,50. Almanya Türk turizmi için çok büyük öneme sahip, dünyanın en büyük kaynak pazar hacmine sahip 3 ülkeden birisi. Bu önem doğrultusunda Almanya'dan ziyaretçi getiren tur operatörleri ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda pazar payı oranının daha yukarı seviyelere geleceğini ön görüyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Yılın en iyi performansı İskandinav ülkelerinden"

Büyük kaynak pazarları içinde Polonya'nın yüzde 49 artış ile en büyük artış sağlayan Avrupa Birliği üyesi ülkesi olduğunu kaydeden Yağcı, "Polonya yüksek nüfus oranı ile Antalya Bölgesi için özel önem gerektiren ve büyük potansiyel barındıran bir pazar. Özel marketing çalışması gereken kaynak pazarlar var. Pazar payı dengesini bu çalışmalarla farklılaştırabiliriz. İskandinav pazarı bu yılın en iyi performansa sahip ülkelerinden oldu. Bu ülkelerden İsveç'ten yüzde 30, Norveç'ten yüzde 67, Finlandiya'dan ise yüzde 10 artış yakalandı. İskandinav Pazarının bu oranlarda artış göstermesini, önümüzdeki yıllara yönelik geri dönüş verilerinin alınacağını söyleyebiliriz" diye belirtti.