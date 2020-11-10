Antalya'da öğrenciler Ata'yı denizde açtıkları 54 metrekarelik bayrakla andı

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak andı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu gözetiminde Konyaaltı Varyant falezler altında toplanan yaklaşık 14 üniversite öğrencisi, hazırlıklarını yapıp denize girdi. Falezlerden 50 metre açıkta, 54 metrekarelik Türk bayrağı ve 5 metrekarelik Atatürk posteri açtı. Öğrenciler dalga nedeniyle zorluk yaşasa da tüm pankartları zamanında açmayı başardı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenler çaldı, öğrenciler suda hareketsiz kaldı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenler ve balıkçı teknesindeki balıkçı da sirenler çaldığı esnada saygı duruşunda bulundu. Öğrencilerin etkinliği havadan da drone ile görüntülendi.

"50 metre açıkta açtılar"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AÜ Su Altı Topluluğu öğrencilerinin suda dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtığını dile getirerek, "Üniversitenin tek aktif olan topluğu bu öğrencilerin grubudur. Dalışı öğrenmek için memleketlerine gitmediler. Öğrencilerimizle gurur duyduk. Konyaaltı falezlerin 50 metre açığında anlamlı ve güzel bir etkinlik yaptılar" dedi.