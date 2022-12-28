Antalya'da öğrencilere 1 yılda 40 bin spor malzemesi dağıtıldı

Antalya Valiliği himayesinde devam eden "Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST)" projesi çerçevesinde, CK Enerji'nin desteğiyle Kepez ilçesindeki bir ilkokulun 885 öğrencisine spor malzemesi dağıtıldı.

Antalya'da ilkokul ve ortaokullarda dezavantajlı bölge olarak adlandırılan mahallelerde yürütülerek, çocukların hayatlarını disipline etmek, bir amaç edinmelerini sağlamak hedefiyle devam eden ASİST projesi çerçevesinde, öğrencilere seçtikleri spor branşına göre spor kıyafetleri ve eşyaları dağıtıldı.

Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde devam eden "Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST)" projesine bir destek de CK Enerji'den geldi. Firmanın tedarik ettiği spor malzemeleri Vali Ersin Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, CK Enerji Akdeniz Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Akdeniz Elektrik Genel Müdürü İlkay Baydar tarafından Yedikuyular İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı. Öğrencilerle basketbol ve satranç oynayarak sohbet eden Vali Yazıcı, öğrencilere ne şimdi ne de gelecekte sporu bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

"Geleceğe iyi hazırlamak istiyoruz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST)" projesi çerçevesinde Yedikuyular İlkokulundaki 885 öğrencinin spor yapması için gerekli olan malzemelerin dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ağırlıklı Kepez olmak üzere tüm ilçelerde projeyi yürüttüklerinin altını çizen Vali Yazıcı, “Çocuklarımızın hayatını düzene sokmak, disipline etmek, kazandıkları müsabakalarla özgüvenlerini yükselterek geleceğe daha iyi hazırlanmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın bulundukları olumsuz koşulları bir yana itip, onları sporla buluşturarak geleceğe daha iyi hazırlamak amacındayız. Bu çerçevede spor yaparken genel malzemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bireysel malzemeleri hayırseverlerden alıyoruz. Bize bu okul için malzeme desteği veren CK Akdeniz Elektrik yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

"40 bin öğrenciye ulaştık"

Tüm öğrencilere ayakkabı, forma ve şort desteği verdiklerini kaydeden Vali Yazıcı, "Bu aynı zamanda bir sosyal projedir, sadece spor değil. Bu hassasiyetinden dolayı yöneticilerimize Antalya ve Kepez adına teşekkür ediyoruz. Birçok firma bu konuda bize destek oldu. ASİST bir yıla yakın süredir hayat buluyor. 40 bin civarında öğrenciye ulaştık, daha da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"İnsana dokunmaya devam edeceğiz"

CK Enerji Akdeniz Genel Müdürü Fahrettin Tunç, kamu görevi yapan bir şirket olduklarını belirterek, "Ama aynı zamanda insana dokunuyoruz. ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden hareketle Kepez ilçesindeki çocukların spor yapabilmesi ve bu alışkanlığı ileriye taşıyabilmeleri için güzel bir proje başlattılar. Bize de bu imkanı verdikleri için sağ olsunlar. Biz her zaman olduğu gibi yine insana dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kentimizin hizmetkarıyız"

Akdeniz Elektrik Genel Müdürü İlkay Baydar, turizmin başkenti Antalya'nın hizmetkarları olduklarını ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize bir nebze katkıda bulanabildiysek mutlu oluruz. Her zaman kentimize hizmette bulunmak için buradayız" şeklinde konuştu.