İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da öğretmen adaylarının KPSS heyecanı

Antalya’da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) sabah oturumu başladı.

Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu başladı. Öğretmen adayları, erken saatlerde sınavın yapılacağı okullara gelerek, korona virüs tedbirleriyle bina içerisine alındı.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da ÖABT'nin sabah oturumu saat 10.15'te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim ve İletişim Fakültesinde sınava girecek olanlar, erken saatlerde sınava girecekleri fakültenin önünde notlarıyla son provalarını yaptı. Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı önlemlerin alındığı sınavda maskesiz olan veya talep eden adaylara bina girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtılarak, kurulan istasyonlarda ellerini dezenfekte etmeleri istendi. Zaman zaman içeri girişlerde kuyruklar oluşurken, adaylara görevliler tarafından sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı. Adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.