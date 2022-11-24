Antalya'da öğretmenler günü coşkuyla kutlandı

Antalya'da Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini unvanının verilmesinin 94'üncü yıl dönümü ve Öğretmenler Günü Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törende konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı; “Bir insanı alıp yetiştirmek ve topluma kazandırmaktan daha mühim başka hiçbir iş yok” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini unvanının verilmesinin 94'üncü yıl dönümü ve Öğretmenler Günü Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda saygı duruşunun ardından Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde İstiklal Marşı'nın seslendirmesiyle başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yaptı. Öğretmen Emine Şeyda Kervan öğretmenler adına bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından öğretmenlik mesleğine adım atan öğretmenler hep birlikte Öğretmen Yemini etti.

Vali Yazıcı, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ‘Öğretmen Olmak' temalı yarışmada şiir kategorisinde birinci olan Sena Gül Avcı, Betül Ela Bulut, Ecrin Nisa Askar'a, kompozisyon kategorisinde birinci olan Ayşenaz Sayın'a ve resim kategorisinde birinci olan Beren Demir'e ödüllerini takdim etti.

Vali Yazıcı hayatını eğitime adamış emekli öğretmenler Serpil Güllüoğlu ve Sinan Koç'a da Hizmet Şeref Belgesi'ni takdim etti.

Öğretmenler Günü programı AKM Fuaye alanında Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Teşekkürler Öğretmenim” isimli oyunun sergilenmesi ve Öğretmenler Günü Resim ve Karikatür Sergisi'nin gezilmesiyle sona erdi.

“Sevmeyi ve sevilmeyi öğreten tüm öğretmenlerimize minnettarız”

Programın ardından Vali Yazıcı ve protokol üyeleri Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu'nun yenilenen kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Vali Yazıcı, açılış kurdelesini kütüphaneyi yenileyen hayırsever Gülten Çağıran ile birlikte kestikten sonra kütüphanede çocuklarla bir araya gelerek kitap okuma etkinliğine katıldı. Kitap okuma etkinliğinin ardından öğretmenler odasına geçen Vali Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlerle pasta kesip, hediyelerini takdim etti. Öğretmenlerle sohbet eden Vali Yazıcı; “Gelecek nesillere öncülük eden, sevmeyi ve sevilmeyi öğreten tüm öğretmenlerimize minnettarız” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen programa Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.