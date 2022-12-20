Antalya'da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Antalya'da polis 91 ekip 195 personelin katılımıyla çocukların ve gençlerin yoğun bulunduğu alanlar, okul çevreleri ve servis araçlarında denetimler gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine bağlı 91 ekip ve 195 personelin katılımıyla “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri İle Servis Araçları Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen uygulamada, 208 okul çevresi, 12 internet kafe, 9 oyun salonu, 24 kahvehane, 8 kafe, 10 market/büfe, 1 içkili yer, 17 tekel bayi, 8 iddia bayi, 2 umuma açık yer, 23 metruk bina ve 75 park ve bahçe denetlendi.

Uygulama çerçevesinde 973 şahıs incelendi, 2 şahsın arandığı tespit edildi. 182'si okul servis aracı olmak üzere 255 aracın da denetlendiği uygulamada, 12 araca idari para cezası uygulandı, 1 internet kafe ile 2 tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeye idari işlem yapıldı.

Emniyet birimlerinin, uygulamaları eğitim ve öğretim dönemi boyunca aralıksız sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.