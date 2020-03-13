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Antalya'da "Okul Dezenfekte Ekibi" kuruldu

Korkuteli ilçesinde Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, okullarda dezenfekte çalışmalarına başlandı.


Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede Okul Dezenfekte Ekibi kurarak, okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız'ın talimatlarıyla dezenfekte çalışmaları Arif Cebeci Ortaokulunda başlatıldı. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik başkanlığında, İSG Uzmanı Halil Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri Bayram Tabak, Erol Çetinkaya, İbrahim Şahin, Veli Demir ve Alper Sarı'dan oluşan Okul Dezenfekte Ekibi, okullarda dezenfekte çalışmalarına başladı.

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