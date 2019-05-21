Antalya'da öldürülen arkeolog gözyaşları içinde defnedildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Sertel (32) Safranbolu'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kemer ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusu olan Sinan Sertel, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sertel'in cenazesi memleketi olan Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. 32 yaşındaki arkeolog için öğle namazına müteakip Siteler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Vali Yardımcısı İsmail Bayata, arkeologlar, öğretim görevlileri, mesai arkadaşları ve vatandaşların katıldığı törende Sertel'in yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Sinan Sertel, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Mezarlığına defnedildi.