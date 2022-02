Antalya'da ön rezervasyonlar 2019'a yaklaştı

Antalya'da turizmin yükselen değerlerinden Nirvana Hotels Grup Ceo'su Korhan Alşan, 2022 yılının ön rezervasyonlarının 2019 rakamlarına yaklaştığını belirterek, "Mart ve Nisan aylarında aşırı bir rezervasyon yüklemesi ile sezonun büyük bir kısmının erkenden doluluğa ulaşacağını tahmin ediyoruz. Antalya'da 2019'da yakaladığımız sayı 15 milyon civarındaydı, 2022 yılında 15 milyonu geçip, 16 milyonun üzerine de çıkabiliriz" dedi.

Korhan Alşan, pandemi süreci, 2022 yılı beklentileri, turizmde çeşitlilik, hedeflediği turizm anlayışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Alşan, 2022 yılının ilk verilerinde pozitif bir geri dönüşün olduğunu kaydetti.

Özellikle İngiltere pazarına dikkati çeken Alşan, “Son derece umut verici bir veriyle başladı. Çünkü İngiltereliler erken rezervasyon yapmayı seviyor. İlk rezervasyon talepleri İngiltere pazarı için 2019 yılını aşmış durumda. Avrupa pazarlarında, Batı Avrupa pazarı daha sakin gidiyor ama oradan da önemli bir rezervasyon akışı var. İç pazar çok iyi başladı. İç pazarın her zaman, özellikle kriz dönemlerinde kurtarış pazarı olduğunun hep altını çizdiğim bir nokta. İç pazarlarda gayet olumlu bir gidişat var. Bu Bağımsız Devletler Topluluğu olarak adlandırdığımız, özellikle Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan cephesiyle ilgili de son derece canlı bir gidişat var” diye konuştu.

Rusya ve Almanya'nın arkasından Ukrayna'nın da ana kaynak pazarlara dahil olabileceğini dile getiren Alşan, bu ülkeden son yıllarda ciddi bir gelişme yaşandığını ve Antalya'ya gelen turist sayısının 1 milyon bandını aştığını kaydetti.

"Müzenin dev afişleri turiste gösterilmeli"

Bu yılda Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Polonya gibi ülkelerin başı çekeceğini ifade eden Alşan, “Avrupa ülkelerinin yanında Orta Doğu'yu unutmamak gerekir. İsrail, İran, Lübnan gibi yakın coğrafyalarımızdan önemli talepler alıyoruz. Yakın dönemde Nevruz olacak. Oranın dünyaca ünlü sanatçılarından birini getireceğiz. Bisikletle ilgili kentimizde bir hareketlilik var. Sanatı, tarihi öne çıkarmalıyız. Antalya Müzesi çok önemli, gelen turist bunu ne kadar biliyor. Müzenin çekici dev afişlerinin şehrin belirli noktasında olması gerekir. Turisti çeksin. Elimizde zengin değerlerimiz var, bunların hikayesini yazma konusunda sıkıntılarımız var. Ama bir farkındalık var. Çeşitliliği arttırdıkça Antalya 12 ay yaşayan turistin her zaman olduğu bir yer haline dönüşecek. Türkiye'nin her coğrafyası turizm için biçilmiş bir kaftan, önemli olan bunları doğru şekilde yönetmek. Bizde o raya girdik diye düşünüyoruz” dedi.

" 5 yıl içinde Türkiye ilk 3'te olacak"

Türkiye'nin şuan dünya sıralamasında 2019 verilerine göre 6. olduğunu kaydeden Korhan Alşan, “İlk 3'e girmememiz için hiçbir sebep yok 5 sene sonra Türkiye ilk 3'ün içerisinde olacak. Belki Türkiye bir numara bile olabilir, o alt yapı var. yeter ki biz bunu farkedelim, hissedelim buna uygun hamleleri yapalım” diye konuştu.

"2022 ön rezervasyonları, 2019!u yakaladı"

Korona virüsün en çok etkili olduğu 2020 yılını özet dışı olarak kabul ettiklerine değinen Alşan, bu noktada 2021 ve 2019 yıllarına bakmak gerektiğini, Antalya'da 2022 yılı ön rezervasyonlarının 2019'a yaklaştığını belirtti.

"Antalya 16 milyonun üzerine çıkabilir"

Mart ve nisan aylarında aşırı bir rezervasyon yüklemesi ile sezonun büyük bir kısmının erkenden doluluğa ulaşacağını dile getiren Alşan, “Antalya'da bizim 2019'da yakaladığımız sayı 15 milyon civarındaydı. 2022 yılında da 15 milyon civarında olmasını bekliyorum. Hatta 16 milyonun üzerine de çıkabiliriz. Biriken bir talep söz konusu, 2 senedir evlerinden çıkmayan insanlar var. Bilindiği gibi Türkiye'de her yıl üzerine koyarak büyüyen bir Pazar. Yakın bölgeleri içinde cazip bir turizm destinasyonu. Antalya'nın yatak kapasitesi ortada. Ülke geneline baktığımızda, kültür, gastronomi, spor, kongre konusunda da bir hareketlilik var. Bunlar bize ekstra bir çeşitlilik getiriyor” ifadelerini kullandı.

"Türkiye rekor olarak imza atacak"

İstatistiklere bakarken sadece gelen kişi sayısına bakmanın bazen yanıltıcı olabildiğine değinen Korhan Alşan, “Bu noktada geceleme sayısı çok önemli. 16 milyon turist gelir bunlar 5 gece ortalamayla kalırsa, 15 milyon gelip 10 geceleme ortalama kalandan daha düşük bir performans sergileyebilir. Komplesine bakmak lazım. İki yönlü baktığımızda 2019'u yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bunu geçersek Antalya'ya 17-18 milyon turist gelirse de bu sürpriz olmaz. Normal reaksiyonun böyle olması gerekir. Biz biraz daha temkinli konuşalım, hesabımızı, kitabımızı ona göre yapalım. Sezonun başlangıcı çok önemli, nisan ve mayıs ayında iyi bir giriş yaparsak devamı gelir. Orada sekteye uğramamız lazım. Olağan dışı bir durumun olmamasını bekliyoruz. Şuanda dünyadaki genel beklentide 2022'de turizmin ciddi bir toparlanma sürecine gireceği yönünde. 2022 yılı Türkiye'nin turizmde yeni rekor olarak imza atacağı bir yıl olacak” dedi.

Antalya'nın aile tatiline yönelik imkanlarının geniş olduğuna dikkati çeken Alşan, bu yılda baskın şekilde bu profilin ağırlıkta olacağını bildirdi.

"Geceleme sayısında düşüş"

Son 5 yılın geceleme sayısına bakıldığında kısmi bir düşüş olduğunu işaret eden Korhan Alşan, “İnsanların eğilimi daha az gün geçirip, daha sık ziyaret etmek. Eskiden 14 gün gelen bir aile şuanda iki kere 6'şar günlük iki tatili daha konforlu buluyor. Bu yöne doğru bir gidişat var ama geceleme sayısı 9'lardan 4'e düşmüş durumda değil. 5 sene önce 9 olan geceleme sayısı, şuanda 8.2, 7.9'lar gibi revize oluyor. Çok keskin bir düşüş yok. Ama trend bu yönde gidiyor” ifadelerine yer verdi.

Kıyı otelciliğinde 6 ayın iyi ama diğer 6 ayın sorunlu olduğuna dikkati çeken Alşan, bu durumun istihdam ve otellerin bakımlı açısından da problem olduğunu dile getirdi.

"Turizm şehrin her yerine yansıtılmalı"

Bu durumu aşmanı tek yolunun alternatif turizm çeşitliliği olduğunu vurgulayan Korhan Alşan, “Deniz, kum güneşin dışında gastronomi, müzeler, festivaller, spor organizasyonları, sağlıklı beslenmeye dair atölyeler gerçekleştirilmeli. Türkiye kış mevsiminde iklimsel olarak bir çok kuzey ülkesinden daha avantajlı. Oranın bahar havası neredeyse bizde kışın yaşanıyor. Buda bir avantaj. Biz bunu çeşitlendirerek turisti şehre de indirmiş olacağız. Turizm sadece uçak, havalimanı, otel, operatör ve acente arasında sıkışmamalıdır. Turizm o destinasyonun her yerinde olmalıdır. Turizm şehrin her yerine yansıtılmalıdır. Bütüncül bir turizm konsepti hem otellere hem bölgeye hem ülkemize çok daha büyük katkı sağlayacaktır. O zaman o kışın ki zayıf noktamızı da gidermiş olacağız. Turizmi 12 aya yayacağız ve o zaman sayılar çok daha yukarıya çıkacaktır” açıklamasını yaptı.

Türkiye'ye çok sayıda nitelikli turistin geldiğine de dikkati çeken Alşan, cebinde parası olan, harcama sorunu olmayan turiste, harcama yapacağı alanların sunulmasının önemli olduğunu belirtti.

"Turistin parasını harcayacak mekanizmalar geliştirilmeli"

Turistin şehrin içinde çok rahat bir şekilde gezebilmesi gerektiğini ifade eden Alşan, “Avrupa'da bunun örneklerini görüyoruz. Bir şehre gittiğiniz zaman hiç kimseye ihtiyaç duymadan, teknolojiden, ulaşım kartlarıyla şehrin her tarafına çok rahatlıkla gidebiliyoruz. Bizde de bu alt yapıların kurulması gerekir. Bunları yaparsak, bize gelen potansiyel müşteri içindeki beklediğimiz harcamalar bir bir sahaya dökülecek. Aslında turistin harcamaya yönelik bir parası var, bunun alınmasıyla ilgili mekanizmaların turizme entegre edilmesi gerekir. Buda bütüncül bir anlayışla mümkün. Turizmin şehrin her yerine yansıması, yansıtılması lazım. Ayrıca kalite kavramını en makul üründen en pahalı ürüne kadar her yere sirayet ettirmemiz lazım” diye konuştu.