Antalya'da orman yangını, 1 hektar orman zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi Dürümler mevkiinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan yandı. Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, 2 ay boyunca orman alanları yakınında demir sera kurmak için kaynak ve spiralle demir kesmeyelim dedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi Dürümler mevkinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan yandı. Ormanlık alana yakın bölgede demir sera kuran vatandaşların spiralle demir kesmeleri veya demir kaynatmaları yüzünden çıktığı tahmin edilen yangın saat 15.25 sıralarında meydana geldi. Orman yangınını gören vatandaşlar hemen 177 Orman Yangın İhbar hattını aradı. Yangın yerine, jandarma ekipleri, 1 helikopter, 12 arazöz sevk edildi. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri yangına çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Kuru otlardan başlayan yangın kısa süre sonra çam ormanına sıçradı. Ekipler, yangın büyümeden müdahale edince, kızıl çam ormanının bulunduğu yamaçlar yanmaktan kurtuldu. Ekipler yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, yaz sezonunda 3 ayrı yangın meydana geldiğini hatıralarak, "Bu yangınların üçü de vatandaşlarımızın orman alanlarına yakın yerlerde demir sera kurarken kaynak yapmaları ve spiralle demir kesmeleri yüzünden meydana geldi. Vatandaşlarımıza ormanlık alanlarda 2 ay daha kaynak kullanmamalarını ve spiralle demir kesmemelerini öneriyorum” çağrısında bulundu.