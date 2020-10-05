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Antalya'da orman yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde küçük otellerin bulunduğu sokağın arkasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde küçük otellerin bulunduğu sokağın arkasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Yangın, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, söndürme çalışmalarına helikopter de havadan destek veriyor. Yangının meydana geldiği ormanlık alan ise küçük otellerin bulunduğu sokağın arkasında bulunuyor.

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