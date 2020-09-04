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Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.



Kepez ilçesine bağlı Varsak-Kepez üstündeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü orman yangını çıktı. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

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