Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Korkuteli ilçesi Aşağıpazar Mahallesi Seyirtepesi altı Kanal Boyu mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, polis ekipleri tarafından vatandaşların da yardımı ile yangına anında müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında zarar gören bir kaplumbağa vatandaşlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar ormana bırakıldı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.