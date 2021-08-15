Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına havadan 4 helikopter karadan ise çok sayıda arazöz müdahale etti.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Ormanlık alan içerisinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına dağlık alan olmasından ötürü müdahale etmekte zorlandı. Bunun üzerine bölgeye 4 tane helikopter sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.