Antalya'da orman yangını sonrası devlet tarafından yeni bir köy inşa edildi

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 2021 yılında orman yangınında alevlere teslim olan evlerin yerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ev yapıldı. Evler bir yılda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yaşanan yangının hemen ardından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. Köy bir yılda yeniden inşa edildi.

Kepezbeleni Mahallesi'nde 64 yeni evin yapımı tamamlandı. Evler, 3 artı 1 ve 2 artı 1 büyüklüklerinde, iki katlı ve yöresel mimariye uygun olarak yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. İnşası tamamlanan köy evleri, bu ay içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Ayrıca yeni yapılan alanda, köy konağı ve şadırvan yapılarak içme suyu hatları çekildi ve yeniden elektrik direkleri dikildi. Mahalle aralarına yeni yollar açılarak altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Cadde ve sokak çalışmaları yapıldı, yollara kilit taşlar döşendi. Kepezbeleni Mahallesi'nde yapılan konutlar örnek bir mimari olarak dikkat çekiyor. Mahalle yeni konutlar ile bir tatil köyüne bürünmüş şekilde gözüküyor.

"Bir yılda teslim ettik"

İnşaat firması şantiye şefi Adil Yiğiter; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yangından dolayı evlerin yapımı için geçen yıl Ocak ayından itibaren inşaat çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını ve çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlandığını söyledi. Yeni bir köy inşa edildiğini söyleyen Yiğiter, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaptırılan evlerin yapımı tamamlandı. Altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda çevre düzenleme çalışmalarımız çerçevesinde köy içi yollarını sabit tutarak, yaklaşık 4 kilometre yeni yollar açıldı. Açılan yollara 3 bin 200 metre bordür taş ile 20 bin metre kare kilit parke taşı döşendi. Buralara kilitli parke yapımına da başladık. Burada 64 konut var; bunlardan 15 tanesi 3 artı 1, 48 tanesi ise 2 artı 1 şeklinde. Evler iki katlıdır. Alt katı çok amaçlı depo, üst katı ise konut şeklinde" dedi.

"Yöresel mimariye uygun olarak evler tamamlandı"

Projenin yöresel mimariye uygun olarak yapıldığını dikkat çeken Yiğiter, "TOKİ tarafından yöreye uygun şekilde proje yapıldı. Yöresel mimariye uygun olarak evler tamamlandı. Bunların yanında köy konağı ve şadırvan yapıldı. İçme suyu hatları çekildi, yeniden elektrik direkleri dikilerek yeni hatlar çekildi. Biz TOKİ'ye teslim ettik. AFAD tarafından ise hak sahiplerine evleri teslim edildi. Hak sahipleri geçtiğimiz ay kura çekimlerini yapmışlardı."