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Antalya'da orman yangınında 3 hektar alan kül oldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan kül oldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan kül oldu.


Yangın, Küçüklü Mahallesi Sarıyer mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir helikopter ve bir uçağın yanı sıra 9 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektar çam ormanı zarar gördü. Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.

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