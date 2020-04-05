Antalya'da orman yangınında bir ev ile 2 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve fırtınanın etkisiyle yayılan yangında bir ev ve yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Olay, akşam saat 21.30 civarında Sahil Aklar Mahallesi'nde meydana geldi. 112'ye gelen ihbarla ormanlık alanda yangın olduğu bilgisi alındı. Yangında ormanlık alan içerisinde bulunan içerisi boş olan Celal Sert isimli şahsa ait tek katlı villa tipi ev de yandı. Aşırı rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın yaklaşık olarak 2 dönüm alanı kapladı. Olay yerine sevk edilen Kaş İtfaiye ve Orman ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilmedi.