Antalya'da Osmanlı laleleri görsel şölen oluşturdu

Antalya'nın Finike ilçesinde Gülmez Dağı eteklerinde nisan ayının ilk günlerinde açan Osmanlı laleleri, doğanın güzelliğine güzellik katıyor.

Baharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği Antalya'nın Finike ilçesinde doğada rengarenk çiçekler açmaya başladı. Finike ilçesi Gülmez Dağı eteklerinde yaşayan çiftçi İrfan Karadeniz'in yaklaşık 35 dönümlük arazisinde açan Osmanlı laleleri, görsel şölen oluşturuyor. Görüntüsüyle ilgi odağı olan çiçeklerle vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Asarönü Mahallesi'ndeki bahçenin sahibi İrfan Karadeniz, araziyi aldığı ilk günden bu yana lalelerin her bahar çiçek açtığını belirtti. Karadeniz, "10- 15 gün çiçekler açık kalıyor, havalar ısınınca kaybolurlar. Bir de dışarıdan gelenler çiçeğini toplamasalar 15 gün açık kalır. Gelenler topluyor, kucak kucak götürüyorlar. Gelenler Osmanlı lalesi olduğunu söylüyor. Hayvan otlayan yerlerde lale çiçek açmaz. Yukarıdaki arazimde de var ama çiçek açmaz, çünkü hayvanlar yiyor. Laleleri koruyorum, korumasam olmaz. Koyunlar keçiler yerler, o yüzden çiçek açmaz, ot halinde kalır. Bu çiçek bu dağın her tarafında var. İnsanlar gelip topluyor, evlerine götürüyorlar. Çiçek toplamaya gelenlere 'Bu çiçeği koparması suç' diyorum, bana, 'Sen niye ineklerine yediriyorsun' diyorlar" dedi.

Sela Karadeniz ise araziyi aldıklarından beri çiçeklerin olduğunu belirterek, "Bu kadar yaygın değildi. Tarlayı sürdükçe, ekin ektikçe, gübre attıkça çiçekler çoğaldı. Tabii her şey bakmakla oluyor” diye konuştu.