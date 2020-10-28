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Antalya'da otel deposuna sahte alkol baskını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda jandarma tarafından bin 108 litre sahte içki ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin deposunda jandarma tarafından bin 108 litre sahte içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'ndeki bir otelin deposunda kaçak içki bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Manavgat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle jandarma, otelin deposuna baskın yaptı. Yapılan kontrollerde, otelin içki deposu içerisinde 301 litre votka, 235 litre viski,360 litre rakı ve 212 litre cin olmak üzere toplam bin 108 litre sahte içki tespit edildi. Sahte içkilere el konulurken, otel sorumlusu S.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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