İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm

Antalya’da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür otelde konaklayan 54 yaşındaki emekli İbrahim Aytaç'ı, odaya temizlik için giren görevli hareketsiz şekilde buldu. Otel yetkilileri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otele gelen sağlık ve polis ekipleri, Aytaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Aytaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.