İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da otelde 2 bin 265 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi bir otele yapılan baskında piyasa değeri 800 bin lira olan 2 bin 265 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi bir otele yapılan baskında piyasa değeri 800 bin lira olan 2 bin 265 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat


Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Çolaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelin deposunda arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 1 litrelik 2 bin 265 şişe kaçak votka ele geçirildi.

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