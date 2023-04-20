İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da otellere komşu denize sıfır çardaklarda yangın: 4 çardak küle döndü

Antalya’da 5 yıldızlı otellere komşu, denize sıfır inşa edilen çardakların olduğu bölgede yangın çıktı.

Antalya'da 5 yıldızlı otellere komşu, denize sıfır inşa edilen çardakların olduğu bölgede yangın çıktı. Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangında 4 çardak küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Kumköy Sahili'ndeki çardaklarda saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Ayrı noktalarda çıkan yangında 4 çardak alev alev yanmaya başladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında 4 çardak küle dönerken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.


Olayı cep telefonuyla görüntüleyen bazı vatandaşlar, kundaklama iddiasında bulundu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.

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