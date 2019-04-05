İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Antalya'da otomobil alev alev yandı

Antalya’da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü.

Antalya'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın dün akşam Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 07 MUS 08 plakalı otomobilde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün otomobili kenara çekmesiyle birlikte aracı kısa sürede alevler sardı. Otomobilin her yerini kaplayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç tamamen yanarken çevredekiler ise yangını panik içinde izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.