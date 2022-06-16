Antalya'da otomobil apartmanın bahçesindeki masanın üzerine uçtu: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, apartmanın bahçesindeki masanın üzerine düştü. Olay yerindeki trafik ekiplerine bir şeyi olmadığını söyleyen sürücü, 1.5 saat sonra hastaneye giderek kazada yaralandığını söyledi.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 6514. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Ş.'nin kullandığı 07 DK 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp yolun karşısına geçerek, bir apartmanın istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada duvarda asılı kalan ve bahçedeki masanın üzerine düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobil sürücüsü, olay yerine gelen trafik ekiplerinin ısrarına rağmen bir şeyi olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Otomobilin bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarılmasının ardından trafik ekipleri ve araç sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Otomobilin bahçe duvarını aşıp üzerine düştüğü masada kazadan 5 dakika önce apartman sakinlerinin oturduğu, şans eseri 5 dakika önce dağılıp evlerine gittiği, böylelikle büyük bir facianın önlendiği bildirildi.

1,5 saat sonra hastaneye gitti

Bir şeyinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi reddeden otomobil sürücüsü Mehmet Ş. ise, kazanın üzerinden yaklaşık 1.5 saat geçtikten sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek kaza yaptığını ve yaralandığını söyledi. Kaza anı ise yol üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.