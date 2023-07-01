Antalya'da otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyere saplanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sırasında Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D400 karayolu Sorgun otogar köprülü kavşak girişinde meydana geldi.

Antalya istikametine 27 APD 843 otomobiliyle seyir halinde bulunan Cumali Kiraz, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının hakimiyetini kaybetti ve köprülü kavşak girişi sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptı. Otomobilin ok gibi bariyerlere çarptığını gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada kimliği belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Cumali Kiraz ve Mehmet Emin Kiraz ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.